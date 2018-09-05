Маск надеется, что британец подаст на него в суд. Илл.: sputnik.by

Знаменитый американский изобретатель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск снова обвинил британского дайвера Верна Ансворта, участвовавшего в спасении детей из пещеры в Таиланде, в педофилии и выразил надежду, что тот подаст на него в суд.

"Я бы посоветовал тебе связаться со знакомыми в Таиланде, разобраться, что на самом деле происходит, и перестать защищать насильника детей, ты ...", - говорится в опубликованном скриншоте переписки Маска с журналистом ресурса BuzzFeed.

Маск добавил, что Ансворт - одинокий мужчина в возрасте, который летает в страну, чаще всего в город Паттайа, или живет там на протяжении уже 30-40 лет. Затем, по словам предпринимателя, британец "переехал в Чианг Рай, где женился на 12-летней девочке".

"Есть только одна причина, по которой люди ездят в Паттайю. Это не лазание по пещерам, это место, в которое приезжают за другим, - пояснил Маск. - Чианг Рай известен торговлей детьми для секса".

В заключении письма Маск написал: "Что касается угроз иском в суд ... да я, ... надеюсь, что он его подаст".

Письмо было отправлено с пометкой "не для публикации", но такое правило действует только если обе стороны подтвердили, что ведут разговор не под запись.

Конфликт между Маском и Ансвордрм начался в июле, когда тайские спасатели отказались использовать мини-субмарину Илона Маска для спасения детей из затопленной пещеры Кхао Луанг.

Тогда дайвер раскритиковал мини-субмарину Маска для спасения детей, назвав предложение помощи - "пиаром" и посоветовав засунуть подлодку "куда поглубже".

В ответ Маск опубликовал в Twitter гневное послание, в котором назвал Уонсорта "педофилом" и попросил "показать видео спасения" школьников. После этого Маску пришлось извиняться под давлением инвесторов.