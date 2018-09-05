Фото: uefa.com

Тренеры европейских топ-клубов попросили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пересмотреть правило выездного гола в еврокубках. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря организации Джорджо Маркетти.

По мнению ведущих клубных тренеров, забивать голы на выезде стало проще, и значимость выездного мяча сейчас уже не та.

"Тренеры считают, что забить гол в гостях сейчас не так сложно, как раньше. Поэтому они считают, что правило должно быть пересмотрено. Именно это мы и сделаем", - сказал Маркетти.



Правило выездного гола впервые появилось в еврокубках в 1965 году как альтернатива проведения третьего матча между командами на нейтральном поле. Согласно нему, если по итогам двухматчевого противостояния зафиксирован ничейный результат, победителем пары становится команда, забившая больше мячей на "выезде".

Тем временем 6 сентября стартует новый турнир УЕФА "Лига Наций", в котором примет участие и сборная Украины, ранее представившая новую игровую форму.