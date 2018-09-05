В Харькове на лестничной клетке возле двери в квартиру житель многоэтажки обнаружил картонную коробку, в которой был корпус гранаты Ф-1 и запал. 4 сентября около 17.00 произошел инцидент на улице Ильинской. Об этом сообщает Холодногорский отдел национальной полиции Харькова.

На место происшествия, где неизвестный оставил коробку с корпусом и запалом гранаты, прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления полиции и кинологи.

67-летний житель обнаружил на лестничной клетке возле своей двери картонную почтовую коробку, в которой находились отдельно корпус гранаты Ф-1 и запал. Данные улики были изъяты для проведения исследования.

Ранее мы сообщали, что в Харькове около часу ночи произошел взрыв на Жасминовом бульваре.