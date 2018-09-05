Россия готовится к новому военному конфликту [ Редактировать ]
Глава Минобороны России заявил, что Арктика может стать источником новых конфликтов, поскольку слишком много стран проявляют к ней интерес. По этой причине Россия начнет наращивать военную мощь в регионе.
"Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном регионе", - заявил руководитель ведомства, передает ФАН.
Шойгу обратил внимание на то, что в настоящее время в северных широтах находятся ледоколы России, США, Германии, Швеции, Китая и Южной Кореи. По этой причине Россия реализует план Минобороны по развитию возможностей вооруженных сил в Арктике, который рассчитан до 2020 года.
Тем временем Россия возобновила авиаудары в Сирии.
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