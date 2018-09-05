В эксклюзивном комментарии Guildhall экс-руководитель Главного управления разведки Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский опроверг информацию о наличии военного плана по защите Украины от российской агрессии, разработанного Анатолием Гриценко во время его пребывания на посту министра обороны Украины.

"К сожалению, ни руководство государства, ни министерство обороны, ни СБУ, никто не реагировал на это (информацию разведки об угрозе со стороны РФ - ред.), никто не думал, что Россия нападет. Они просто не соглашались с людьми, которые об этом говорили и не готовились к возможному нападению", - заявил Скипальский.

"Не готовилось, конечно, и министерство обороны под руководством различных пророссийских генералов и руководителей, рассматривая угрозу не со стороны России, а со стороны Запада. Такая же концепция была и во времена Гриценко. Ничего жесткого по отношению к России он и не заявлял, и не осуществлял. Я не видел никакого плана (по противодействию агрессии РФ - ред.), разработанного Гриценко", - отметил экс-руководитель ГУР.

Александр Скипальский также добавил, что военные учения, которые проводились в этот период (2005 - 2007 гг.) были направлены на отражение агрессии по отношению к Украине со стороны стран НАТО, в частности, Польши, Румынии и Венгрии.

"Тогда определяли (в 2005 - 2007 гг. - ред.), что агрессия может осуществляться под прикрытием сепаратистского движения с целью захвата бывших территорий, некогда принадлежавших этим странам (Польша, Венгрия, Румыния - ред.), - подытожил генерал-лейтенант Скипальский.

Эту информацию в комментарии Guildhall также подвердил полковник запаса военной разведки Украины Дмитрий Соболев. "Тогда считалось (2005 - 2007 гг.), что у нас будет борьба только с незаконными формированиями, которые будут формироваться такими странами, как Венгрия, Румыния и Польша. Рассматривалось, что заданиями этих групп будет поднятие бунтов и в итоге направление просьбы о вводе уже других вооруженных сил (Польши, Венгрии или Румынии –ред.). Задача у этих стран была одна (в соответствии с пониманием Минобороны Украины – ред.) – обновить границы по 1939 год", - рассказал разведчик.

"Никто не рассматривал никогда угрозы со стороны России или Приднестровья. Мы с направления Приднестровья, вообще с Бессарабии, убрали все полки, уже при Гриценко там не было воинских частей. Потому что считалось, что там Россия имеет свои контингенты, она поможет, удержит и там никогда не будет агрессии. У нас только сейчас пытаются возобновить воинские части на том направлении", - подытожил Дмитрий Соболев.