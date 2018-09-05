В среду, 5 сентября, Кабинет министров повысил минимальные оптово-отпускные и розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%; виски, ром и джин - на 12%; коньяк - на 6,6-9,5% и вина - на 4,5-13,5%. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно постановлению, принятому на заседании правительства в среду, минимальную розничную цену на пол-литровую бутылку водки предлагается повысить - до 89,4 грн.

Минимальные оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочные изделия повышаются - до 321 грн/литр 100%-го спирта. Минимальные цены на вина натуральные повышены до 42 грн за бутылку 0,7 л в рознице, на крепленые вина и вермуты - до 49 грн, на шампанское за бутылку 0,7 л - до 89 грн.

Кроме того, предусмотрено увеличение минимальной оптово-отпускной цены коньяка "три звезды" с нынешних 386,98 грн за 1 литр 100%-го спирта до 412,5 грн, розничной - с 597,3 грн до 641,6 грн, "четыре звезды", соответственно, с 412,85 грн до 455,2 грн и с 645,17 грн до 696,7 грн.

Для коньяка "пять звезд" в документе минимальная оптовая цена снижена с 495,95 грн до 481,6 грн, тогда как розничная повышена с 692,6 грн до 758,3 грн.

Согласно пояснительной записке, действующие на сегодня минимальные цены на алкогольную продукцию утверждены были в сентябре 2017 года.

Отмечается, что повышение минимальных цен на алкоголь связано с ростом цен на составляющие, компоненты производства, в частности, цен на спирт, тару, комплектующие.

Постановление вступит в силу через 10 дней после его опубликования.

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