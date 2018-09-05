Норвегия отправила делегацию на Донбасс [ Редактировать ]
5 сентября министр иностранных дел Норвегии Инэ Серейде прибыла на Донбасс. Политик прибыла в сопровождении заместителя главы МИД Украины, сообщается на странице МИД Украины в Twitter.
"Заместитель министра Василий Боднар совместно с министром иностранных дел Норвегии Инэ Серейде прибыли на Донбасс. Предполагается много встреч", - говорится в сообщении.
Министры сосредоточатся на вопросе углубления взаимодействия с целью противодействия угрозам в Европе. Кроме того, стороны обсудят пути урегулирования ситуации на Донбассе.
На днях, боевики устроили провокации на Донбассе.
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