5 сентября министр иностранных дел Норвегии Инэ Серейде прибыла на Донбасс. Политик прибыла в сопровождении заместителя главы МИД Украины, сообщается на странице МИД Украины в Twitter.

"Заместитель министра Василий Боднар совместно с министром иностранных дел Норвегии Инэ Серейде прибыли на Донбасс. Предполагается много встреч", - говорится в сообщении.

Министры сосредоточатся на вопросе углубления взаимодействия с целью противодействия угрозам в Европе. Кроме того, стороны обсудят пути урегулирования ситуации на Донбассе.

На днях, боевики устроили провокации на Донбассе.