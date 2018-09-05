Доллар и евро "упали" по отношению к гривне.

5 сентября курс покупки и продажи наличного доллара в обменных пунктах украинских банков упал.

Так, средний курс покупки наличного доллара упал по сравнению с предыдущим днем на 0,97 копейки до 28,1637 гривны, сообщает "Ліга.Финансы".

При этом средний курс продажи американской валюты упал на 2,40 копейки - до 28,5150 гривны.

Максимальный курс покупки доллара составил 28,3 гривны, минимальный курс продажи - 28,39 гривны.

Средний курс покупки евро упал на 8,60 копейки и составляет 32,4383 гривны, средний курс продажи упал на 10,43 копейки до 33,1037 гривны.

Продать евро дороже можно за 32,75 гривны, купить дешевле - за 32,85 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,9 копейки и составляет 3,723 гривны за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 копейки и составляет 4,245 гривны.

Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 4,1 гривны.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют 5 сентября. Табл.: "Ліга.Финансы".

Примечательно, что НБУ на 5 сентября ослабил курс гривны до 28,49 гривен за доллар.