Непродление Договора о дружбе с РФ - это исключительно пиар-кампания президента.

Об этом заявил сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, комментируя журналистам инициативу Президента Украины относительно непродления Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

По словам Юрия Бойко, это делается исключительно с целью пиара и никаких практических последствий иметь не будет. "Никаких практических последствий это иметь не будет. Это пиар-кампания президента, который хочет на этой теме сплотить свой электорат", - сказал оппозиционный политик.

"Сегодня на политическом уровне контакты практически заморожены, а на экономическом они растут, потому что это наш сосед, люди едут туда работать. Есть рост числа торгово-экономических операций, и это факт. То есть инициатива о непродлении договора – это просто очередная декларация", - отметил народный депутат.