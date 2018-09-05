Свитолина призналась в любви (фото) [ Редактировать ]
Всемирно известная теннисистка Элина Свитолина в своем Instagram поделилась фотографией с украинским блюдом, от которого она без ума.
"Единственный способ завоевать мою любовь - это отвести меня в украинский ресторан", - написала спортсменка под публикацией.
Напомним, Свитолина прииграла в четвертом раунде на US Open, уступив Анастасии Севастовой из Латвии
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