В среду, 5 сентября, повешенный мужчина на центральных воротах стадиона "Старт" напугал местных жителей. Вокруг него было множество людей в форме. Об этом пишет "Информатор".

Однако это оказались киносъемки.

Фото: Платон Бережной

К счастью, мужчина оказался жив, а на площадке полным ходом шли работы.

Фото: Платон Бережной

Это было необходимо для "картинки". Что именно за картина и когда мы ее сможем увидеть на экранах телевизора - неизвестно.

Ранее мы писали о том, что в Киеве парень повесился на ремне.