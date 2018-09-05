"Повешенный" на воротах стадиона мужчина напугал киевлян [ Редактировать ]
В среду, 5 сентября, повешенный мужчина на центральных воротах стадиона "Старт" напугал местных жителей. Вокруг него было множество людей в форме. Об этом пишет "Информатор".
Однако это оказались киносъемки.
Фото: Платон Бережной
К счастью, мужчина оказался жив, а на площадке полным ходом шли работы.
Фото: Платон Бережной
Это было необходимо для "картинки". Что именно за картина и когда мы ее сможем увидеть на экранах телевизора - неизвестно.
Ранее мы писали о том, что в Киеве парень повесился на ремне.
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