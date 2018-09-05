Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой (фото) [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в стильном боди.
Фото певица опубликовала в Instagram Stories.
На этом фото Дорофеева не выглядит болезненной и уставшей. Прошлый же пост взбудоражил поклонников певицы.
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