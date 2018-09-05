Участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в стильном боди.

Фото певица опубликовала в Instagram Stories.

На этом фото Дорофеева не выглядит болезненной и уставшей. Прошлый же пост взбудоражил поклонников певицы.