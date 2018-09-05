В Ялте в море, неподалеку от пляжа одного из жилкомплексов, обнаружен мертвый крокодил.

Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

По словам местных жителей, животное могло сбежать из Ялтинского крокодиляриума.

О причинах гибели крокодила не сообщается.