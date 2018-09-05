На пляже Ялты нашли крокодила (фото) [ Редактировать ]
В Ялте в море, неподалеку от пляжа одного из жилкомплексов, обнаружен мертвый крокодил.
Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
По словам местных жителей, животное могло сбежать из Ялтинского крокодиляриума.
О причинах гибели крокодила не сообщается.
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