Цены на сигареты у Украине могут "взлететь" [ Редактировать ]
Правительство хочет ввести повышенную ставку минимального акцизного налогового обязательства (с коэффициентом 1,4) при декларировании цены табачных изделий ниже 165% минимального акцизного налогового обязательства. Соответствующий проект был утвержден на заседании Кабмина в среду, 5 сентября, сообщает "Интерфакс Украина".
В то же время, отмечается, что соответствующие изменения предлагается ввести временно, до 31 декабря 2024 года.
Параллельно с этим предлагается ограничить снижение цен на табачные изделия – не более 5% от максимальной розничной цены.
За нарушение ограничения относительно снижения цены Кабмин хочет ввести штраф – 100% стоимости имеющихся у субъекта хозяйствования табачных изделий, но не менее 10 тысяч грн.
В пояснительной записке к документу указано, что в текущем году отдельные производители табачных изделий декларировали цены на сигареты в размере от 17,15 грн до 18,58 грн за пачку, что ниже суммы налогов на стоимость акцизной марки одной пачки (18,64 грн).
"Такое занижение цен приводит к тому, что бюджет недополучает средства от налогов, которые зависят от цены, а именно от НДС и акцизного налога по розничной продаже", - отмечается в записке.
Ранее мы сообщали, что цены на алкоголь в Украине возросли.
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