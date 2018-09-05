Правительство хочет ввести повышенную ставку минимального акцизного налогового обязательства (с коэффициентом 1,4) при декларировании цены табачных изделий ниже 165% минимального акцизного налогового обязательства. Соответствующий проект был утвержден на заседании Кабмина в среду, 5 сентября, сообщает "Интерфакс Украина".

В то же время, отмечается, что соответствующие изменения предлагается ввести временно, до 31 декабря 2024 года.

Параллельно с этим предлагается ограничить снижение цен на табачные изделия – не более 5% от максимальной розничной цены.

За нарушение ограничения относительно снижения цены Кабмин хочет ввести штраф – 100% стоимости имеющихся у субъекта хозяйствования табачных изделий, но не менее 10 тысяч грн.

В пояснительной записке к документу указано, что в текущем году отдельные производители табачных изделий декларировали цены на сигареты в размере от 17,15 грн до 18,58 грн за пачку, что ниже суммы налогов на стоимость акцизной марки одной пачки (18,64 грн).

"Такое занижение цен приводит к тому, что бюджет недополучает средства от налогов, которые зависят от цены, а именно от НДС и акцизного налога по розничной продаже", - отмечается в записке.

Ранее мы сообщали, что цены на алкоголь в Украине возросли.