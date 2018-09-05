Цены на бензин в Украине стремительно растут [ Редактировать ]
В Украине ряд крупных национальных и региональных сетей АЗС с 4 по 5 сентября повысили цены на бензин и дизельное топливо - на 0,3-1,1 грн за литр. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
По данным компании, в сети АЗС ОККО стоимость топливной линейки повысили на 50 копеек за литр, до: А-92 - 32,49 гривен за литр, А-95 - 33,49 гривен за литр, А-95 Премиум - 34,49 гривен за литр, ДТ - 30,99 гривен за литр и ДТ Премиум - 31,99 гривен за литр.
В сети SOCAR стоимость повысили на 30 копеек за литр, до: А-92 - 32,29 гривен за литр, А-95 - 33,29 гривен за литр, А-95 Премиум - 34,29 гривен за литр, ДТ - 30,79 гривен за литр и ДТ Премиум - 31,79 гривен за литр.
На столичных АЗС Glusco цены выросли на 45 копеек за литр, до: А-92 - 30,50 гривен за литр, А-95 - 31,50 гривен за литр, А-95 Премиум - 32,50 гривен за литр, ДТ - 29 гривен за литр и ДТ Премиум - 30 гривен за литр.
Кроме этого, подорожание на 0,5-1,1 гривны за литр произошло на станциях таких операторов, как Amic Energy, BVS, Автотранс, МАРКЕТ, Sun Oil.
Таким образом, средние цены на АЗС в Украине достигли следующих значений: А-92 - 29,25 гривны за литр, А-95 - 30,28 гривен за литр, А-95 Премиум - 31,38 гривен за литр, ДТ - 28,10 гривен за литр и ДТ Премиум - 29,85 гривен за литр.
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