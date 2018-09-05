Работа мечты: крупная компания ищет профессионального отдыхающего [ Редактировать ]
Мексиканская компания Group Vidanta открыла вакансию "профессионального отдыхающего". От соискателя требуется в течение года знакомиться с культурой страны, отдыхать на местных пляжах, курортах и в барах. После чего, рассказывать об этом в социальных сетях, сообщил представитель компании.
Работник также должен будет переехать на один из самых красивых пляжей в Мексике. Фирма выдвинула конкретные требования к соискателю: желание общаться, умение заводить новые знакомства, красиво излагать свои мысли, снимать увиденное на фото и видео.
Дополнительным преимуществом будут опыт работы в сфере продаж, навыки управления временем. Резюме потенциальных работников будут принимать до 21 октября. Имя счастливчика объявят не ранее 1 ноября.
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