Россия отказалась забирать своих граждан из украинских тюрем [ Редактировать ]
Представители России в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан России из украинских тюрем в обмен на украинских политзаключенных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины на переговорах по гуманитарным вопросам в Минске Ирина Геращенко.
"Сегодня, в четвертую годовщину подписания минских соглашений, украинская сторона зафиксировала полное игнорирование выполнения соглашений РФ и их марионетками. Заблокировано процесс освобождения заложников. Представители РФ в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан РФ из украинских тюрем в обмен на наших политзаключенных, заявив, что "РФ не имеет отношения к конфликту и нас там нет". То есть Родина официально бросила россиян в украинских тюрьмах", - написала Геращенко.
По ее словам, украинская сторона будет продолжать апеллировать к России и мировому сообществу.
"Также РФ отказалась предоставить своего эксперта для создания механизма по поиску пропавших без вести. РФ отказывается создавать подгруппу по границе, которая уже давно должна была обсуждать передачу украино-российской границы под контроль Украины. Это принципиальное требование. Иначе и дальше будут шастать российские следователи, военные, оружие и техника на нашей территории", - подчеркнула она.
Геращенко также напомнила, что на этой неделе в субботу посол ОБСЕ Тони Фриш отправится на оккупированный Донбасс и попытается получить доступ к украинским заложникам.
Ранее мы сообщали, что осужденные в Украине россияне просят обмена.
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