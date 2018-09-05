Верка Сердючка "зажгла" на российском фестивале (видео) [ Редактировать ]
4 сентября Верка Сердючка стала специально приглашенным гостем на ежегодном фестивале "Новая волна". В этот раз данное мероприятие решили провести в Сочи. Однако на сцену главного концерта Данилко не вышел, зато отыграл свой мини-концерт на звездной вечеринке после шоу, сообщает "24 канал".
На фотографиях, которые опубликовал Сергей Лазарев в своем Instagram, видно, как под песни Сердючки танцуют российские звезды и Ани Лорак. Стоит отметить, что Андрей Данилко пришел на вечеринку в украинском национальном костюме.
"Было очень красиво и весело! Специальный гость Верка Сердючка! Мы все очень давно не видели Андрея Данилко и он конечно зажег! Нас с Каролиной Верка Сердючка и ее мама вытащили на сцену и мы оторвались по-полной! Мы очень рады были видеть своего друга Андрея Данилко и всячески его поддерживали!! Верка, с возвращением!",- написал Лазарев в своем профиле.
Сегодня прошел концерт открытия Новой волны 2018. А следом отгремело Afterparty Открытия!! White party! Dress code: белые костюмы! Было очень красиво и весело! Специальный гость Верка Сердючка! Мы все очень давно не видели Андрея Данилко и он конечно зажег! Нас с Каролиной @anilorak Верка Сердючка и ее мама вытащили на сцену и мы оторвались по-полной! Прошу заметить (!!!!!), что мы Абсолютно трезвы ( тем более , что на нас смотрит из первого ряда Светлана Владимировна Медведева) , Мы просто очень рады были видеть своего друга Андрея Данилко и всячески его поддерживали!! Верка, с Возвращением!)) #Дружба #АниЛорак #СергейЛазарев #АндрейДанилко #ВеркаСердючка #НоваяВолна #дружбанародов #afterparty спасибо за видео Андрею Разыграеву @razygraev
Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)
Ранее мы сообщали, что Верка Сердючка сделала громкое заявление.
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