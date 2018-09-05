Мінським угодам виповнюється 4 роки [ Редактировать ]
Нагадаю, саме 5 вересня 14 року у Мінську представники України, Росії та ОБСЄ: Леонід Кучма, Михайло Зурабов та Хайді Тальявіні в присутності представників псевдореспублік Плотницького та Захарченка підписали тристоронню угоду про припинення вогню на території Донецької та Луганської областей.
Мінські угоди, на думку експертів, хоча й не досягли головної мети - миру на Донбасі, принесли користь. Завдяки Мінську кількість бойових втрат на сході суттєво зменшилася, а заручники дістали можливість повернутися додому.
Крім того, за чотири останні роки Україна отримала змогу озброїтися, а Росія - пакет міжнародних санкцій за невиконання мінських домовленостей.
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