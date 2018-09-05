Ціну на газ для населення в Україні не можна підвищувати. Про це сьогодні заявив лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко. Політик не задоволений роботою НАК "Нафтогазу" і вважає, що його керівництво має піти у відставку.

Дивують головного радикала, зокрема, зависокі зарплати нафтогазівців. Вони, на думку нардепа, і є головною статтею витрат корпорації.

"Ціна на газ повинна бути справедлива. Вона сьогодні 4-4,5 тисячі гривень за тисячу кубів, а не 12-13.Чому Коболєв отримує по 3 мільйони гривень зарплати у місяць. За чий рахунок? За рахунок бабів, дідів, безробітних, трудящихся, які останні гроші віддають, щоб Коболєву заплатити, голові "Нафтогазу", 3 мільйони гривень у місяць і 45 мільйонів євро премії. Ми вимагаємо відставки Коболєва з посади голови "Нафтогазу", зниження цін на газ і припинення дерибану "Нафтогазу"", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, лідер "Радикальної партії".