Uber заставит пассажиров вести себя хорошо [ Редактировать ]
Пользователи Uber, которые получают низкие баллы от водителей, в скором времени начнут терять доступ к приложениям. Именно так компания хочет заставить своих пассажиров Австралии и Новой Зеландии пересмотреть свое поведение, сообщает Newsweek.
Данное нововведение начнет действовать с 19 сентября и первыми на себе прочувствуют жители Австралии и Новой Зеландии. Забыть на полгода о пользовании Uber придется тем пассажирам, которым водители поставили плохие оценки и его общий балл падает ниже 4.
Работать правила будут следующим образом: блокировать пользователей не будут мгновенно. Изначально плохой пассажир будет получать ряд предупреждений, а так же советов как можно поднять свой рейтинг.
Сьюзан Андерсон, региональный генеральный менеджер Uber в Новой Зеландии и Австралии, заявила, что пассажирам пока не будут сообщать, почему им поставили плохие рейтинги. Однако в новых правилах прописаны ряд причин, из-за которых пассажир может лишиться звездочек.
Среди таких физический контакт с водителем, нецензурная лекция, причинение вреда автомобилю и зловещие жесты.
Как мы сообщали ранее, произошло ДТП с участием машины компании Uber.
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