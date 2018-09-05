Кабмин решил повысить цены на спирт [ Редактировать ]
И еще одно распоряжение Кабмина. Правительство решило повысить цены на спирт. "Алкоголь" станет удовольствием недешевым. В среднем, ликероводочные напитки подорожают более чем на 15 процентов.
Теперь цены на водку будут стартовать от 90 гривен. Примерно во столько же обойдется шампанское. На 12 процентов подорожают ром и виски - их украинцы смогут купить не менее чем за 300 гривен. Вырастут цены и на вино - дешевле сорока двух гривен его нельзя будет найти.
Но настоящий ценовой рекордсмен - коньяк. Цена на него увеличится на 12-30 процентов.
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Кабмін підвищив мінімальні ціни на алкоголь
Далі знову в Україну. Кабінет міністрів підвищив мінімальні ціни на алкоголь. Зокрема, на горілку, вино та коньяк. Відповідну постанову прийняли сьогодні на засіданні уряду. Зазначається, що за півлітрову пляшку оковитої українці платитимуть майже 90 гривень. "Тризірковий" коньяк коштуватиме мінімум 130
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