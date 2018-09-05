И еще одно распоряжение Кабмина. Правительство решило повысить цены на спирт. "Алкоголь" станет удовольствием недешевым. В среднем, ликероводочные напитки подорожают более чем на 15 процентов.

Теперь цены на водку будут стартовать от 90 гривен. Примерно во столько же обойдется шампанское. На 12 процентов подорожают ром и виски - их украинцы смогут купить не менее чем за 300 гривен. Вырастут цены и на вино - дешевле сорока двух гривен его нельзя будет найти.

Но настоящий ценовой рекордсмен - коньяк. Цена на него увеличится на 12-30 процентов.