Шахтеры, чернобыльцы, афганцы. Из-за нерешенных проблем этих людей министру соцполитики Андрею Реве грозит отставка. Вопрос о его увольнении подняли на заседании профильного парламентского комитета. По словам исполняющего обязанности главы комитета Сергея Каплина, каждый день к нему поступают тысячи обращений от украинцев. Люди жалуются на задержку выплат и трудности с получением субсидий. Провели заседание по запросу народных депутатов, в том числе от "Оппозиционного блока". При этом Андрей Рева на встречу не явился.

"У якій цивілізованій країні, яка зробила європейський вибір після такої заяви, після такого ставленні до шахтаря, до чорнобильця до авганця - може залишитись на посаді міністра соцполітики. От мабуть це квінтесенція ставлення міністра до простої людини. Яка довіра до влади може бути в принципі. До соціальних інститутів в уряді. Тому я пропоную, відкрити дискусію з приводу доброчесності, професійності і адекватності міністра в країні", - говорит Сергей Каплин, и.о председателя комитета по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения.

"Довели сегодня до фатального состояния пенсионный фонд. И то, что творится с программой пересенцев, защитой бедных людей пострадавших от войны. И пик, я считаю, всего этого решения правительства по инициативе Минсосполитики - порядок начисления субсидий", - говорит Наталья Королевская, народный депутат, "Оппозиционный блок".

"Моя постанова щодо звільнення пана Реви стосувалася одного із блоків за який відповідає міністерство - забезпечення прав дитини. 7 млн дітей позбавили будь-якої уваги у разі виникненні проблем", - говорит Юрий Павленко, народный депутат, "Оппозиционный блок".