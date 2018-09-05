Отставки еще одного высокопоставленного чиновника требуют нардепы от премьера. А другой - сам сегодня подал заявление. Обо всем этом стало известно на заседании Кабмина. Все подробности знает Любовь Кукла.

"Мексиканский сериал" - так премьер Владимир Гройсман назвал страсти между Минздравом и комитетом. Ведь там проблем не сосчитать. А страдают обычные люди. К примеру, взять только программу "Доступные лекарства". Но доступны ли они на самом деле?

"Люди приходять в лікарню, їм виписують дорогущі рецепти. Кажуть, що треба придбати, кажуть, що в наявності таких ліків немає, а людини немає можливості перевірити, вони закуплені чи не закуплені", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Но все это только "цветочки". Денег не хватает на глобальное - на онкобольных.

"Три тижні триває безстроковий протест онкохворих людей, онкохворих дітей. Міністерство охорони здоров'я не спромоглося за три тижні вийти до цих людей і вирішити їх проблему. Ці люди прийшли вчора з пікетами під парламент", - говорит Ольга Богомолец, народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

Вчера пациенты пришли к парламенту, чтобы депутаты сегодня пришли в Кабмин. Требуют уволить первого зама Ульяны Супрун - Линчевского.

"Перша вимога - це звільнення першого заступника, друга вимога - перепрофілювати негайно, перерозподілити Міністерству охорони здоров'я ті кошти, які закладені в бюджеті на розвиток трансплантації, які міністерство не використовує за потребою. Використати ці кошти на лікування онкохворих за кордоном", - говорит Ольга Богомолец, народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

Гройсман сразу заявил, требует публичный отчет Минздрава в Верховной Раде. Но не медициной единой.

Говорили и о строительстве. Украинские нормы не просто "хромают".

"Ми живемо в 21 сторіччі, а норми будівельні застосовуються ще з радянських часів. я думаю, що ми часто чуємо і бачимо на власні очі, що начебто йде нове будівництво. начебто воно будується за достойні чи високі кошти", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Но вот на самом деле вседовольно примитивно. И напоминает советское время. По словам Гройсмана, украинцам за все годы независимости до сих пор не удалось изменить нормы строительства.

"Ми хочемо створити комфортне середовище в містах, селищах, громадах. щоби ті, хто проектують будівлі і споруди. Вони це робили так, як це робиться в цивілізованих країнах світу, як це робиться в Європі. І це має бути комфортно, естетично і якісно", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Но заседание Кабинета министров пришлось срочно прервать. Причина - увольнение главного фискала страны Мирослава Продана. Чиновник написал заявление.

"Питання проведення конкурсу на позиції голови державної фіскальної служби. Сьогодні урядом прийнято рішення про початок і оголошення такого конкурсу, прем'єр-міністром доручено розпочати процедури по проведенню такого конкурсу. В зв'язку з тим, щоб не було конфлікту інтересів, виконуючим обов'язки голови Мирославом Проданом було прийнято рішення про звільнення за власним бажанням, уряд це рішення підтримав", - говорит Оксана Маркарова , и.о. министра финансов Украины.

Кто официально возглавит фискальную службу будет известно лишь после конкурса. Пока же премьер представил очередного исполняющего.

А сразу после заседания правительства Владимир Гройсман официально представил нового руководителя в ГФС. Им стал Александр Власов, который раньше возглавлял подразделение "Фантом" на Донбассе и Одесскую таможню. Премьер также поблагодарил Мирослава Продана за работу и поддержал его отставку. Поскольку вскоре он также примет участие в конкурсе.

"Уряд сьогодні прийняв рішення щодо покладання обов'язків голови ДФС України на Олександра Власова. колишній керівник спецпідрозділу "Фантом", який більше 2 з половиною років був в зоні АТО, знає, що таке бойовий дух, знає про те, як сьогодні нелегко знищувати ті схеми, які донедавна були ще достатньо вражаючими по відношенню до державного бюджету", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.