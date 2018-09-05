Послы стран-членов ЕС решили продлить индивидуальные антироссийские санкции - Порошенко [ Редактировать ]
И сегодня, как сообщил Президент на своей странице в Facebook, послы стран-членов ЕС решили продлить индивидуальные антироссийские санкции из-за агрессии против Украины.
Напомню, в черный список попали более 150 россиян, а также 50 компаний. Им ограничили доступ к европейским рынкам. Лицам из санкционного списка запрещен въезд на территорию ЕС, их счета в европейских банках заморожены.
Ограничения вступили в действие в 2014. С тех пор их постоянно продлевают на полгода. Решение послов еще должен утвердить Совет ЕС.
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