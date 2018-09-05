У ЄС вирішили подовжити індивідуальні санкції проти Росії

У Євросоюзі вирішили ще на півроку подовжити індивідуальні санкції проти російських політиків і компаній, причетних до порушення територіальної цілісності України. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк. За даними журналіста, інформацію мають озвучити завтра