Процесс обмена пленными блокирован. Представители России во время Минских переговоров отказались забирать своих граждан из украинских тюрем в обмен на политзаключенных. Об этом сообщила уполномоченный президента по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Российская сторона заявила, что Москва не имеет отношения к конфликту. По словам Геращенко, Украина продолжит апеллировать и к России, и ко всему миру, поскольку ни одна из стран не имеет права отказываться от своих граждан.

"Представники Росії на гуманітарній підрупі, вони сказали Росія, як завжди нас там нет, ми не участнікі, просто рядом стояли. Так, а я кажу, слєдоватєлі там роблять. І от слєдоватєлі їх там єсть, ФСБ єсть, військові єсть, але їх там нет, і вони відмовились офіційно від свої громадян, вони сказали, нас ці люди не цікавлять", - заявила Ирина Геращенко, уполномоченый президента по урегулированию ситуации на Донбассе.