Посольство США в Украине потребовало прекратить боевые действия на Донбассе [ Редактировать ]
Выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и прекратить боевые действия на востоке Украины, с таким призывом к России снова обратилось посольство США в Украине. Соответствующее заявление опубликовали в Twitter диппредставительства.
Среди прочего отметили: несмотря на то, что Минским соглашениям сегодня исполняется 4 года, агрессия Москвы в Украине не прекратилась.
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