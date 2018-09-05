Выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и прекратить боевые действия на востоке Украины, с таким призывом к России снова обратилось посольство США в Украине. Соответствующее заявление опубликовали в Twitter диппредставительства.

Среди прочего отметили: несмотря на то, что Минским соглашениям сегодня исполняется 4 года, агрессия Москвы в Украине не прекратилась.