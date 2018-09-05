Даже в обеденное время на остановках людей хоть отбавляй

В городе Смела Черкасской области активист собирается подавать в суд на местных перевозчиков. Владельцы маршруток самовольно с первого сентября подняли стоимость проезда на 50 копеек. Несмотря на то, что горисполком им отказал. Каковы шансы отменить подорожание - выясняли наши корреспонденты.

Даже в обеденное время на остановках людей хоть отбавляй. Пассажиры жалуются, маршрутки ходят как заблагорассудится - точного графика нет, техническое состояние - ужасает, водители - хамят. А вдобавок с 1 сентября подорожал проезд с 4 пятидесяти до пяти гривен.

"Я буквально 30 їхала за 4.50, захожу, дивлюсь - об'ява 5 гривень, а пенсія не піднялась. Водій каже, ми не рішаєм ці питання, вже каже, бумажка прийшла".

Жителей Смелы перевозчики готовили к повышению в течение месяца, во всех маршрутках развесили объявления. Но полной процедуры предприниматели не прошли, уверяет активист Илья Слободяник. Исполком заблокировал решение, хотя владельцев маршруток это не остановило.

"А ви знаєте, що це є злочин, шахрайство. Перевізник зчиняє злочин, а ви є його співучасником. От є перевізник, ідіть до перевізника".

Семидесятитысячный город обслуживают три компании-перевозчика. И все одновременно повысили стоимость услуг. Схема отработана, говорит активист. В начале 2017 точно также без решения исполнительного комитета, они подняли цены на билеты - с 4 гривен до 4,50. Тогда предпринимателям это сошло с рук.

"Ці 4.50 через сім місяців прийшли знову у виконком всьо, а давайте проголосуєм. Вони проголосували за прийняття новий тариф 4.50 і узаконили його. По самовільно піднятому тарифу їздили", - говорит Илья Слободяник, житель Смелы.

Свое самоуправство перевозчики объясняют финансовыми трудностями. Мол, все дорожает, а тариф в 5 гривен убережет предприятия от банкротства.

"Если мы что-то не так делаем - расторгните с нами договор, подайте в суд и мы придем в суд. Если нас міська влада не чує, то ми придем в суд и будем доказывать там", - говорит Владимир Скичук, замдиректора смелянского АТП.

Но разрывать договор с перевозчиками местные власти не спешат. Мэр хоть и считает, что предприниматели поступили незаконно - другого выхода не видит.

"Щоб була альтернатива, то я не можу цього сказати, що у нас є можливість. Ви не сумлінно виконуєте свої обов'язки, ми беремо другу компанію. Таких можливостей на даний момент у нашого міста немає", - говорит Алексей Цибко, городской голова Смелы.

Чиновники уже отправили письма перевозчикам, чтобы те обосновали подорожание проезда. Когда получат ответы - соберется транспортная комиссия, чтобы во всем разобраться. Активист Илья Слободяник ждать не стал и обратился в полицию. Теперь готовит иск в суд.