В Далласе в среду, 5 сентября, 34-летний Майкл Фрай умышленно направил свой грузовик в здание телекомпании Fox News, после чего начал разбрасывать листовки и что-то выкрикивать. Об этом сообщается на сайте телеканала.

По словам репортера Брэндона Тодда, водитель, выйдя из машины, кричал о государственной измене и о каких-то инцидентах, связанных с полицией.

Сотрудников телеканала, кроме тех, кто был занят обеспечением прямого эфира, эвакуировали.

Содержание листовок в полиции расценили как "бессвязное". В машине была обнаружена сумка, после проверки ее содержимое было признано безопасным.

Фрая задержали. Полицейские заявили, что он находился в состоянии крайнего возбуждения, но сопротивления не оказывал. В прошлом этот человек дважды привлекался к уголовной ответственности.

В результате инцидента пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что мужчина на автомобиле совершил наезд на толпу людей возле ночного клуба.