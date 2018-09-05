Автомобиль протаранил здание популярного телеканала (фото) [ Редактировать ]
В Далласе в среду, 5 сентября, 34-летний Майкл Фрай умышленно направил свой грузовик в здание телекомпании Fox News, после чего начал разбрасывать листовки и что-то выкрикивать. Об этом сообщается на сайте телеканала.
По словам репортера Брэндона Тодда, водитель, выйдя из машины, кричал о государственной измене и о каких-то инцидентах, связанных с полицией.
Сотрудников телеканала, кроме тех, кто был занят обеспечением прямого эфира, эвакуировали.
Содержание листовок в полиции расценили как "бессвязное". В машине была обнаружена сумка, после проверки ее содержимое было признано безопасным.
Фрая задержали. Полицейские заявили, что он находился в состоянии крайнего возбуждения, но сопротивления не оказывал. В прошлом этот человек дважды привлекался к уголовной ответственности.
В результате инцидента пострадавших нет.
Ранее мы сообщали, что мужчина на автомобиле совершил наезд на толпу людей возле ночного клуба.
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