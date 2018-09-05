У Харкові в багатоповерхівці знайшли бойову гранату

Гранату в коробці знайшов в під'їзді свого будинку мешканець багатоповерхівки у Харкові. Це сталося вдень. Пенсіонер вийшов з квартири і побачив посилку. Всередині - були корпус гранати "Ф-1" та запал. Все окремо. За словами експертів, боєприпас - бойовий