В Харькове житель многоэтажки обнаружил гранату в коробке [ Редактировать ]
Гранату в коробке нашел житель Харькова в подъезде своего дома. Пенсионер вышел из квартиры и наткнулся на посылку. В ней были корпус гранаты "Ф-1" и запал. Все отдельно.
По словам экспертов, боеприпас - боевой, но в таком - разобранном виде взорваться не мог. Кто оставил коробку и зачем выясняют следователи.
Уголовное производство открыли по статье "хулиганство".
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