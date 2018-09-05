В США поступит в продажу новая книга о Трампе [ Редактировать ]
Сюжет, покруче детектива. В США вот-вот появится на прилавках новая книга о Дональде Трампе. В ней - разоблачения, часть которых уже попала в прессу. Кого президент приказывал ликвидировать? И кто воровал документы с его стола - узнал из первых публикаций Дмитрий Анопченко.
Уже 11 сентября в продаже появится новая книга "Страх". Автор Боб Вудворд, один из лучших политических журналистов страны, который еще Уотергейтский скандал освещал. Он провел сотни часов в разговорах с бывшими и нынешними сотрудниками Белого дома, узнав от них на условиях анонимности факты, которые уже сейчас вызывают раздражение у команды президента.
Первые главы уже попали в прессу и одна из историй о "сирийском конфликте". Вудворд пишет, после того как стало известно о химической атаке в провинции Идлиб и первые кадры появились в новостях, Дональд Трамп в бешенстве позвонил главе Пентагона, раскричавшись - мол, хочет покончить с Асадом. [
"Давайте же, черт побери, убьем его! Давайте атаковать. Давайте, черт побери, убьем их всех!"
По данным журналиста, генерал Мэттис указание главы государства проигнорировал. Сказав Трампу - мол, "позаботится об этом", но помощникам заявил "делать ничего не надо, будем действовать более взвешенно".
Еще одна сенсационная история из книги Вудворда - о саботаже, который Дональду Трампу якобы устраивали его же приближенные. Один из помощников президента признался журналисту, что тайком воровал со стола главы государства документы, которые Трампу приносили на подпись, если предлагаемые решения уж совсем выходили за рамки здравого смысла.
И таких историй множество. Рассказывая их, автор, близкий к демократам, пытается показать эмоциональность и непредсказуемость Трампа. Подводя читателей к мысли, что конгрессу стоило бы взять хозяина Белого дома под контроль, а то, мол, он еще больше натворит. И понятно, что расчет на промежуточные выборы, а они уже осенью.
Администрация Трампа и он сам уже опубликованные истории поспешили опровергнуть. И с волнением ждут 11 сентября, когда американцы смогут прочесть не главы из скандальной книги, а всю ее целиком.
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