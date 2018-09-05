Двое парней избивали, еще около 10 - просто наблюдали за происходящим

Очередная история о подростковой жестокости. В Каменском Днепропетровской области группа школьников избила 17-летнего парня. Это произошло днем. Свидетели были. Но предпочли пройти мимо - свирепствующих подростков никто не остановил. И даже полицию на место не вызвали. Подробности выяснила Елена Мендалюк.

Окровавленные лицо и руки. В таком виде Артем вернулся домой третьего сентября. После школы его позвала к себе компания парней. Все происходило в одном из дворов.

"Они меня обвиняли в том, что я не защитил вот этого друга, за которого они заступились, который тут же сидел, и это все наблюдал, как меня били. и за то что я бил одну девочку и вторую.

- Ты бил девочек?

- Вообще-то нет. Одна просто на моих глазах кидалась все время под машину и резала себе вены на руках, я просто тупо ее останавливал, держал за руки", - рассказывает Артем, пострадавший.

Двое парней избивали, еще около 10 - просто наблюдали за происходящим, говорит Артем. Все это продолжалось около 10 минут. После чего парня отпустили.

"Первый сначала ударил в кадык, а потом другой начал быть по лицу. Пару раз ударили в челюсть, благо, нос не разбили. Кровь текла около 7 часов, вот эта вот шняга и фингал", - говорит Артем, пострадавший.

Увидев Артема в крови, его мама тут же позвонила в полицию, несмотря на то, что сын уговаривал ее не писать заявление. Уже на следующий день женщине стали поступать угрозы. Мария уверена: ее сына избили парни из банды, которая держит в страхе весь город Каменское.

"Мальчики, дети во дворе, причем намного младшие, через них начали передавать такую информацию, надо забрать заявление, потому что это страшные люди, у них связи в полиции, и Вам будет плохо", - рассказывает Мария Ветрова, мама пострадавшего Артема.

Артем рассказывает: обидчики - его сверстники, парням по 13-16 лет. Жители двора, где избили подростка, говорят: саму драку - не видели. Но компания молодых парней здесь дебоширила уже несколько дней.

"- Выпивали и спиртное, и курили, и что хочешь.

- Человек 30".

"Молодежь буянит. Если скажешь, они и окна поразбивают, и двери повыбивают", - говорит Надежда Эдуардовна, жительница Каменского.

В полиции уже открыли уголовное производство. Статья - "умышленное нанесение легких телесных повреждений". Полиция разыскивает как свидетелей, так и участников избиения.

"Встановлені учасники конфлікту, але ще не всі, зараз полиция встановила 5, це підлітки віком від 13 до 15 років. Діти, яких встановила поліція, вони заперечують свою участь у бійці", - рассказывает Елена Тимченко, старший инспектор сектора мониторинга Каменского отдела полиции.

Впрочем, даже если удастся установить личности обидчиков Артема, они могут избежать ответственности, ведь многие - несовершеннолетние. Отвечать за рукоприкладство придется их родителям, с ними проведут профилактические беседы в полицейском участке или оштрафуют.