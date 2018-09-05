Новый закон "О лекарственных средствах", который Верховная Рада рассмотрит на одном из ближайших заседаний, приведет к тому, что конкуренция на аптечном рынке исчезнет, а пенсионеры и инвалиды будут лишены возможности самостоятельно добраться до нужной точки продажи медпрепаратов. Согласно документу, расстояние между двумя ближайшими аптеками будет регламентировано - не менее 500 м по прямой, - пишет "Корреспондент".

Также авторы законопроекта решили, что заниматься аптекарским бизнесом в качестве собственников аптек могут только фармацевты. "…иметь документ о высшем образовании не ниже второго (магистерского) уровня по специальности "Фармация" и… иметь сертификат провизора - специалиста, выданный учреждением последипломного образования, или удостоверение о присвоении (подтверждении) соответствующей квалификационной категории", - говорится в документе. "Это требование вполне резонно по отношению к руководителю аптеки. Но какой смысл требовать этого от частного предпринимателя, которому принадлежит бизнес? А тем более, какой смысл требовать этого от учредителей юридического лица, которое претендует на аптекарскую лицензию? Никакого нет смысла в этом, если конечно, не поставить целью монополизацию рынка, закрытие "лишних" аптек и прочие антиконкурентные действия. Конечно, закроются не все – какие-то по дешевке купят крупные сети, чтобы присутствовать только там, где им нужно, - пишет издание. -

Скажете, что ничего страшного – образованные фармацевты откроют новые аптеки вместо закрытых? А вот и не смогут – потому что задумано ограничение "не ближе 500 метров к действующей аптеке".

В зоне риска окажутся самые уязвимые слои населения – старики и люди с ограниченными физическими возможностями.

"Я не вижу никакой целесообразности в ограничении числа аптек… Нет лишних аптек ни в городе, ни в сельской местности. Есть села, даже в Киевской области, где по одной аптеке осталось. И почему именно 500 метров нужно идти до аптеки?! Мы, наша ассоциация, готовы обратиться с письмом в профильный комитет Верховной Рады о нецелесообразности этих ограничений. Как в результате предлагаемых мер улучшится обслуживание людей? Вместо пяти человек в очереди будут стоять десять, и не каждый, кто сможет добраться до аптеки, сумеет выстоять ту очередь, - приводит мнение глава Ассоциации инвалидов - спинальников Украины Иван Марусевич издание.