Основной частью визита стало участие высокого гостя в Black Sea Summit. Главная задача форума - наметить пути синергии во взаимодействии регионов, расположенных в бассейне Черного моря и реки Дунай. На саммит прибыли делегации из 15 стран, находящихся в разных частях географической Европы, начиная от Португалии и Великобритании и заканчивая Грузией и Турцией.

"Уверен, каждый присутствующий, как и я, с гордостью представляет свою страну. Но куда большая ответственность – представлять регион. Одесская область – многонациональный край, где перемешаны традиции, история и культура разных народов, каждый из которых внес свою лепту в развитие всей Украины. Черноморский регион всегда был в центре геополитических процессов, происходящих в мире.

Большое количество стран пытались влиять на эти геополитические процессы, поэтому так важно развивать не только взаимоотношения между странами, но и регионами, компания, а также с другими людьми - нашими соседями", - заявил депутат Одесского облсовета Виталий Саутенков, выступая на 7-м Black Sea Summit.

Николя Саркози принял самое активное участие в саммите и выступил с речью на нем. Дискуссия была развита на тематической панели, завтра форум продолжит свою работу.

Депутаты Одесского облсовета Виталий Саутенков и Виктор Баранский по итогам первого дня работы саммита заверили, что и в дальнейшем планируют привлекать в Одессу политиков мирового уровня, участие которых в решении наших региональных и национальных проблем позволяет быстро получать эффективный качественный результат.

Главная цель визита известного европейского политика – участие в 7-м Black Sea Summit (Ассамблея Европейских Регионов Черноморско-дунайская синергия).

Саркози охотно принял приглашение приехать в Одессу и рассказать о своем видении того процесса, который называют "развитием Европы регионов". Организация такой встречи потребовала многих усилий.

"Миссия по возвращению Одессы в семью европейских регионов" - так я назвал нашу с моим коллегой Виталием Саутенковым инициативу. Нами было осуществлено множество международных визитов, презентаций и двусторонних встреч в разных городах и странах Европы – это и Брюссель, и Лондон, и Стамбул, и многие другие города. 21 мая этого года, благодаря поддержке наших друзей, депутатов парламента Великобритании, мы провели презентацию Одесского региона в парламенте Великобритании, также несколько раз обсуждали проблематику нашей области в Европейском парламенте.

Посещение многих регионов, встречи с политиками по всей Европе - это то, что мы делаем постоянно в последнее время – и это только начало. В следующие 1-2 месяца у нас намечены встречи и презентации Одессы в парламенте республики Аджарии в Грузии и в парламенте Шотландии в Великобритании", - заявил Виктор Баранский.

После встречи в аэропорту Одессы Николя Саркози провел личную встречу с депутатами Одесского областного совета Виталием Саутенковым и Виктором Баранским. Участники встречи поделились своими оценками перспектив развития регионов Черноморского бассейна и выразили мнение, что более глубокое сотрудничество Одессы с европейскими регионами – один из ключей к ускорению развития нашего края.

Затем экс-президент Франции познакомился с руководством Одесского областного совета.

Также прошла торжественная церемония высадки Аллеи французско-украинской дружбы. В закладке Аллеи приняли участие Николя Саркози, депутаты областного совета Виталий Саутенков, Виктор Баранский, руководство облсовета, а также множество высокопоставленных фигур зарубежья: лорды, главы международных организаций и др. Эта Аллея станет символом укрепления добрососедских отношений и развития сотрудничества между нашими странами. Затем Николя Саркози поехал в Одесский музей западного и восточного искусства, где осмотрел экспозицию.