Шесть граждан Украины были осуждены в Греции к различным срокам заключения по обвинению в перевозке беженцев из стран Ближнего Востока.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

Двое украинцев работавших на прогулочных судах в Турции, получили по 18 месяцев заключения, еще четверых осудили на максимальные сроки в греческой тюрьме.

Жена одного из заключенных Алена Ульянова, которая была на заседании суда, рассказала, что ее мужа Сергея задержали 17 декабря 2017 года. Работу он нашел по объявлению в интернете.

По словам жены, ему предложили работать матросом на прогулочной яхте в Турции. Уже через две недели его и другого украинца из экипажа заставили перевозить беженцев из Ирака в Италию.

Украинец Сергей Ульянов

Сергея Ульянова и его напарника греческий суд приговорил к 18 месяцам за решеткой. Ульянов пробудет в тюрьме еще 2-4 месяца, поскольку почти год он уже провел в тюрьме.

В августе другие украинские моряки вернулись в Одессу после трех лет ареста в Греции.