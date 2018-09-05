В Греции осудили украинских моряков [ Редактировать ]
Шесть граждан Украины были осуждены в Греции к различным срокам заключения по обвинению в перевозке беженцев из стран Ближнего Востока.
Об этом сообщает "Слідство.Інфо".
Двое украинцев работавших на прогулочных судах в Турции, получили по 18 месяцев заключения, еще четверых осудили на максимальные сроки в греческой тюрьме.
Жена одного из заключенных Алена Ульянова, которая была на заседании суда, рассказала, что ее мужа Сергея задержали 17 декабря 2017 года. Работу он нашел по объявлению в интернете.
По словам жены, ему предложили работать матросом на прогулочной яхте в Турции. Уже через две недели его и другого украинца из экипажа заставили перевозить беженцев из Ирака в Италию.
Украинец Сергей Ульянов
Сергея Ульянова и его напарника греческий суд приговорил к 18 месяцам за решеткой. Ульянов пробудет в тюрьме еще 2-4 месяца, поскольку почти год он уже провел в тюрьме.
В августе другие украинские моряки вернулись в Одессу после трех лет ареста в Греции.
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