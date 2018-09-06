В чешском городе Плзень небольшой вертолет упал на склад промышленного предприятия.

Об этом сообщает местное издание Ceske Noviny.

Очевидцы происшествия отмечают, что частный вертолет Robinson R 44 упал на крышу склада. На борту вертолета находились четыре человека.

"К сожалению, два человека получили ранения, несовместимые с жизнью. За жизни двух других медики боролись, однако их жизненные функции восстановить не удалось", - сообщили в местной полиции.

Издание отмечает, что вертолет пробил крышу и застрял в конструкциях здания. В момент аварии на складе людей не было.

На месте катастрофы работают правоохранители и спасатели. Обстоятельства инцидента выясняют следователи.

Днями ранее на севере Афганистана разбился военный вертолет с украинцами на борту.