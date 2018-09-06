Toyota отзывает более миллиона автомобилей [ Редактировать ]
Японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor Corporation отзывает более миллиона автомобилей Prius и C-HR по всему миру для ремонта части электрической системы, которая может вызвать пожар.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В США Toyota отзовет 192 тыс. автомобилей; отзыв также коснется Японии - некоторые модели Prius 2016-2018 годов выпуска, гибридов Prius Prime и газоэлектрических версий C-HR.
Издание отмечает, что это связано с проблемами при сборке автомобилей. По словам представителя компании, в сентябре в Японии уже произошел один пожар из-за дефекта проводов. В результате инцидента никто не пострадал.
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