Японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor Corporation отзывает более миллиона автомобилей Prius и C-HR по всему миру для ремонта части электрической системы, которая может вызвать пожар.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В США Toyota отзовет 192 тыс. автомобилей; отзыв также коснется Японии - некоторые модели Prius 2016-2018 годов выпуска, гибридов Prius Prime и газоэлектрических версий C-HR.

Издание отмечает, что это связано с проблемами при сборке автомобилей. По словам представителя компании, в сентябре в Японии уже произошел один пожар из-за дефекта проводов. В результате инцидента никто не пострадал.

Также и Tesla отзывает тысячи бракованных электромобилей.