В Японии на острове Хоккайдо произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла, сообщают в Геологической службе США.

Эпицентр землетрясения находился в 26 километрах от города Титосэ и в 47 километрах к юго-востоку от города Саппоро.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 31 километра. На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Следующие толчки произошли через 13 минут. Их магнитуда составила 5,3 балла. Эпицентр происшествия находился в 25 км от портового города Томакомай и залегал на глубине в 37 км.

Это уже не первое стихийное бедствие в Японии. В ночь на 5 сентября возле Фукусимы произошло мощное землетрясение.

Также по Японии ударил самым мощный за последние 25 лет тайфун.