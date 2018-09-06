Японию всколыхнули два мощных землетрясения [ Редактировать ]
В Японии на острове Хоккайдо произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла, сообщают в Геологической службе США.
Эпицентр землетрясения находился в 26 километрах от города Титосэ и в 47 километрах к юго-востоку от города Саппоро.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 31 километра. На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Следующие толчки произошли через 13 минут. Их магнитуда составила 5,3 балла. Эпицентр происшествия находился в 25 км от портового города Томакомай и залегал на глубине в 37 км.
Это уже не первое стихийное бедствие в Японии. В ночь на 5 сентября возле Фукусимы произошло мощное землетрясение.
Также по Японии ударил самым мощный за последние 25 лет тайфун.
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