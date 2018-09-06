В Одессе расстреляли активиста (видео) [ Редактировать ]
В Одессе напали на местного активиста, волонтера Андрея Вагапова. Об этом сам активист сообщил на своей странице в Facebook.
"Меня расстреляли", - написал Вагапов, опубликовав видео.
Как сообщили в пресс-службе полиции города, на месте нападения на Андрея Вагапова работает следственно-оперативная группа.
Решается вопрос о внесении ведомостей в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).
Полиция занимается поисками злоумышленников.
Пострадавшему активисту оказана медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает.
"Жизни активиста на данный момент ничего не угрожает. Его госпитализировали и сделали рентген, зафиксировано два ранения из неизвестного оружия, скорее всего, травмата", - сообщил советник главы Главного управления Нацполиции Руслан Форостяк.
Ранее мы писали о том, что под Винницей полицейский застрелил больного мужчину.
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