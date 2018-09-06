Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул солидарность Украины с Великобританией касательно расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.

Об этом министр написал в Twitter.

"Расследование дела Скрипалей выявило то, что и должно было выявить. Мы всегда были солидарны с нашими британскими друзьями и партнерами в противодействии гибридным методам России и будем поддерживать их борьбу и дальше!" - написал Климкин.

Напомним, в начале марта 2018 года в Великобритании отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Из-за покушения пострадали десятки людей.

Британские спецслужбы заявили, что им известно происхождение яда и назвали Россию виновной в произошедшем, позже предоставив доказательства того, что страна имеет отношение к изготовлению яда. Впоследствии было определено расположение лаборатории.Также в МИД Великобритании утверждают, что у Москвы был повод отравить бывшего шпиона.