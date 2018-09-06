Отравление Скрипаля: в МИД Украины сделали заявление [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул солидарность Украины с Великобританией касательно расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.
Об этом министр написал в Twitter.
"Расследование дела Скрипалей выявило то, что и должно было выявить. Мы всегда были солидарны с нашими британскими друзьями и партнерами в противодействии гибридным методам России и будем поддерживать их борьбу и дальше!" - написал Климкин.
Напомним, в начале марта 2018 года в Великобритании отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Из-за покушения пострадали десятки людей.
Британские спецслужбы заявили, что им известно происхождение яда и назвали Россию виновной в произошедшем, позже предоставив доказательства того, что страна имеет отношение к изготовлению яда. Впоследствии было определено расположение лаборатории.Также в МИД Великобритании утверждают, что у Москвы был повод отравить бывшего шпиона.
по теме
Отравления Скрипаля: Скотленд-Ярд назвал причастных к попытке убийства
Первые подозреваемые в громком отравлении. Скотленд-Ярд назвал фамилии причастных к попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль. Кто привез "Новичок" в Великобританию и что грозит подозреваемым? Об этом Ирина Иванова
Великобритания созывает заседание Совбеза ООН
Великобритания на четверг, 6 сентября, созывает заседание Совета Безопасности ООН
Отруєння Скрипалів: Скотленд-Ярд назвав прізвища причетних
Про посилення санкцій проти РФ заговорили у Лондоні. Скотленд-Ярд назвав прізвища причетних до гучного отруєння Сергія та Юлії Скрипалів. Хто привіз "Новичок" у Британію і що загрожує підозрюваним - розкаже Ірина Іванова
Отравление Скрипалей: названы имена обвиняемых
Прокуратура заочно обвинила "отравителей" в заговоре с целью убийства Скрипалей
Експерти підтвердили застосування "Новичка" в Еймсбері
Наприкінці червня впливу небезпечної речовини зазнали жителі міста Еймсбері - Чарлі Роулі та Дон Стерджесс - жінка померла в лікарні