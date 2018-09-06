У Нью-Йорк прилетів літак з невідомою епідемією [ Редактировать ]
Невідома епідемія на літаку. У Нью-Йоркському аеропорту імені Джона Кеннеді напередодні приземлився лайнер із понад сотнею хворих пасажирів на борту.
У більшості був сильний кашель, у кількох - висока температура. Загалом рейсом з Об'єднаних Арабських Еміратів летіли понад півтисячі людей.
Літак помістили у карантинну зону, а хворих забрали машини швидкої допомоги. Поки що невідомо, чому саме занедужали люди, припускають, що вони підчепили один із різновидів грипу.
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