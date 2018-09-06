Алкоголь в Україні подорожчає. Відповідне рішення напередодні ухвалив Кабмін, а набуде воно чинності за 10 днів після публікації.

У середньому ціни на спиртне зростуть на понад 15 відсотків. На горілку вони стартуватимуть від 90 гривень. Приблизно у стільки ж обійдеться і шампанське.

На 12 відсотків подорожчають ром і віскі - їх українці зможуть купити не менш ніж за 300 гривень. Зростуть і ціни на вино - пляшка коштуватиме від 42 гривень. А вартість коньяка збільшиться на 12-30 відсотків.