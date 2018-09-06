В Україні подорожчає алкоголь [ Редактировать ]
Алкоголь в Україні подорожчає. Відповідне рішення напередодні ухвалив Кабмін, а набуде воно чинності за 10 днів після публікації.
У середньому ціни на спиртне зростуть на понад 15 відсотків. На горілку вони стартуватимуть від 90 гривень. Приблизно у стільки ж обійдеться і шампанське.
На 12 відсотків подорожчають ром і віскі - їх українці зможуть купити не менш ніж за 300 гривень. Зростуть і ціни на вино - пляшка коштуватиме від 42 гривень. А вартість коньяка збільшиться на 12-30 відсотків.
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Кабмин решил повысить цены на спирт
И еще одно распоряжение Кабмина. Правительство решило повысить цены на спирт. "Алкоголь" станет удовольствием недешевым. В среднем, ликероводочные напитки подорожают более чем на 15 процентов. Теперь цены на водку будут стартовать от 90 гривен. Примерно во столько же обойдется шампанское
Кабмін підвищив мінімальні ціни на алкоголь
Далі знову в Україну. Кабінет міністрів підвищив мінімальні ціни на алкоголь. Зокрема, на горілку, вино та коньяк. Відповідну постанову прийняли сьогодні на засіданні уряду. Зазначається, що за півлітрову пляшку оковитої українці платитимуть майже 90 гривень. "Тризірковий" коньяк коштуватиме мінімум 130
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