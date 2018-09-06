В Ізмаїлі проходять українсько-румунські навчання "Ріверіан-2018" [ Редактировать ]
Перші українсько-румунські навчання "Ріверіан-2018" почалися в Ізмаїлі на Одещині. Маневри відбудуться в дельті Дунаю на кордоні між країнами. Україну представляють бронекатери типу "Гюрза-М", навчальний катер "Чигирин", а також три катери Держприкордонслужби. Румунія надіслала річковий монітор, два катери морської охорони ВМС і катер берегової охорони.
Три дні учасники відпрацьовуватимуть спільні дії. Усе заради посилення регіональної безпеки.
"Заплановано ряд заходів: це як спільне маневрування, захист цивільного судноплавства, проведення доглядової операції, надання допомоги пошкодженому кораблю", - говорить Андрій Куриленко, заступник керівника управління бойової підготовки Командування ВМС ЗСУ.
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Українсько-румунські навчання "Ріверіан-2018" почалися в Ізмаїлі, на Одещині. Маневри пройдуть у дельті Дунаю, якою й пролягає кордон між країнами. Україну на навчаннях представляють бронекатери типу "Гюрза-М", навчальний катер "Чигирин", а також три катери Держприкордонслужби
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