Перші українсько-румунські навчання "Ріверіан-2018" почалися в Ізмаїлі на Одещині. Маневри відбудуться в дельті Дунаю на кордоні між країнами. Україну представляють бронекатери типу "Гюрза-М", навчальний катер "Чигирин", а також три катери Держприкордонслужби. Румунія надіслала річковий монітор, два катери морської охорони ВМС і катер берегової охорони.

Три дні учасники відпрацьовуватимуть спільні дії. Усе заради посилення регіональної безпеки.

"Заплановано ряд заходів: це як спільне маневрування, захист цивільного судноплавства, проведення доглядової операції, надання допомоги пошкодженому кораблю", - говорить Андрій Куриленко, заступник керівника управління бойової підготовки Командування ВМС ЗСУ.