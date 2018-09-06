На Донбасі поранили двох українських бійців [ Редактировать ]
Двоє бійців отримали поранення унаслідок ворожих ударів на Донбасі. Такі дані штабу Операції Об'єднаних сил на 18 годину. Противник 11 разів обстріляв українські позиції. При цьому забороненої зброї не застосовував.
Окупанти атакували з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вогонь вели по опорних пунктах у районі Станиці Луганської, Кримського, Золотого, Чермалика, Водяного, Гнутового та Лебединського.
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