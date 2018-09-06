Дорога як смуга перешкод. Жителі частини Броварського району Київщини вже два роки просять відремонтувати місцеву трасу. Селяни бідкаються, щойно настане осіння негода проїхати цим шляхом буде практично неможливо.

Дорога Шевченкове-Русанів-Кулажинці з'єднує населені пункти Броварського району. Із двадцяти кілометрів автошляху - п'ять суцільні вибоїни та рови. Капітально не ремонтували дорогу ще від радянських часів.

"Дорога в нас вообше шикарна, тож бачите які ями, горби, волни. Літають машини в нас", - говорить Галина, мешканка села Світильня.

"Дуже ям багато і вона строїлася давно і не відповідає нашій вже такій тєхніці, яка вже довгий час їздить", - говорить Олександр, водій.

Селяни нарікають, автівки ламаються чи не щодня. Найстрашніше їздити восени та навесні. Коли провалля на дорогах заповнені водою, помітити їх практично неможливо.

"Ходовая ламається, каждий год ходову ремонтирую. Це ж тоже, а воно стоїть не копійки, а самошедші гроші", - розповідає Володимир Дяченко, мешканець села Світильня.

Час від часу відмовляються їздити автошляхом і місцеві перевізники. А саме вони щодня підвозять двадцять вісім дітей з Кулажинців до світильнянської школи. Якщо автобуси перестануть курсувати, село залишиться відрізаним від зовнішнього світу.

"Доїжджаєш до цього села, а дальше душа болить за техніку, за це все", - каже Леонід, водій автобуса.

Спершу полагодити дорогу селянам обіцяли в Укравтодорі.

"Служба автомобільних доріг у Київській області обіцяла у 17 році розпочати ремонт даної дороги, за умови сприятливих погодних умов. Але, ну так склалося, за їхніми мабуть переконаннями, що таких благоприятних умов у 2017 році не було", - говорить Олександр Кругляк сільський голова Світильнянської сільради.

А від початку цього року автошляхами місцевого значення опікується обласна держадміністрація. У лютому селяни звернулися туди, і чиновники пообіцяли - дорогу відремонтують упродовж 2018. Однак і досі жодних робіт так і не розпочали.

"Мені важко судити чому воно ігнорується, і говорити про те, які причини того, що навіть ота обіцянка, яку вони дають уже другий раз, вона не виконується на протязі року", - говорить Олександр Кругляк, сільський голова Світильнянської сільради.

То коли ж все-таки відремонтують горезвісну дорогу? З цим питанням ми звернулися до департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної адміністрації. Утім, відповіді поки що не отримали.