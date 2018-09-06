В Японии сложилась чрезвычайная ситуация из-за землетрясения, произошедшего в ночь на 6 сентября. На острове Хоккайдо произошел сбой в работе основного источника энергии, который питает систему охлаждения бассейнов с использованным ядерным топливом на остановленной АЭС "Томари".

В результате потери источников внешнего питания бассейны с отработанным ядерным топливом АЭС "Томари" перешли в режим охлаждения с помощью аварийной системы электроподачей. Утечек радиации не зафиксировано, сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.

По данным полиции и пожарной охраны, в результате землетрясения магнитудой 6,7, по крайней мере два человека погибли и более 100 пострадали.

Спасательные службы при поддержке подразделений Сил самообороны страны делают все возможное для ликвидации последствий удара стихии. Энергетические компании региона также работают над скорейшим восстановлением энергоснабжения.

Также сообщается об обрушении нескольких домов и востоке почвы в различных районах острова. На Хоккайдо зафиксированы масштабные отключения электроэнергии. Без света остались около 3 миллионов домов, а также 15 больниц. Также произошло отключение водоснабжения. Нет электричества и в здании аэропорта Син-Титосэ - главной воздушной гавани острова.

Движение поездов на территории острова полностью остановлено, передает агентство Kyodo. Не ходят скоростные экспрессы "Синкансэн" на участке между префектурой Аомори на севере основного острова Хонсю и городом Хакодате на Хоккайдо. Также отменено движение поездов метро в административном центре - городе Саппоро.

Одна из главных японских авиакомпаний All Nippon Airways из-за землетрясения приняла решение отменить несколько первых утренних рейсов в основной аэропорта острова. В здании его терминала в настоящее время нет электричества, однако взлетно-посадочная полоса и другая инфраструктура не пострадала в результате подземных толчков.

За сутки до этого возле Фукусимы также произошло мощное землетрясение.