Авария на АЭС: в Японии чрезвычайная ситуация [ Редактировать ]
В Японии сложилась чрезвычайная ситуация из-за землетрясения, произошедшего в ночь на 6 сентября. На острове Хоккайдо произошел сбой в работе основного источника энергии, который питает систему охлаждения бассейнов с использованным ядерным топливом на остановленной АЭС "Томари".
В результате потери источников внешнего питания бассейны с отработанным ядерным топливом АЭС "Томари" перешли в режим охлаждения с помощью аварийной системы электроподачей. Утечек радиации не зафиксировано, сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.
По данным полиции и пожарной охраны, в результате землетрясения магнитудой 6,7, по крайней мере два человека погибли и более 100 пострадали.
Спасательные службы при поддержке подразделений Сил самообороны страны делают все возможное для ликвидации последствий удара стихии. Энергетические компании региона также работают над скорейшим восстановлением энергоснабжения.
Также сообщается об обрушении нескольких домов и востоке почвы в различных районах острова. На Хоккайдо зафиксированы масштабные отключения электроэнергии. Без света остались около 3 миллионов домов, а также 15 больниц. Также произошло отключение водоснабжения. Нет электричества и в здании аэропорта Син-Титосэ - главной воздушной гавани острова.
Движение поездов на территории острова полностью остановлено, передает агентство Kyodo. Не ходят скоростные экспрессы "Синкансэн" на участке между префектурой Аомори на севере основного острова Хонсю и городом Хакодате на Хоккайдо. Также отменено движение поездов метро в административном центре - городе Саппоро.
Одна из главных японских авиакомпаний All Nippon Airways из-за землетрясения приняла решение отменить несколько первых утренних рейсов в основной аэропорта острова. В здании его терминала в настоящее время нет электричества, однако взлетно-посадочная полоса и другая инфраструктура не пострадала в результате подземных толчков.
За сутки до этого возле Фукусимы также произошло мощное землетрясение.
по теме
Возле Фукусимы произошло мощное землетрясение
В Японии недалеко от города Фукусима произошло землетрясение, которое оценивается как "очень сильное"
Японію сколихнув землетрус магнітудою 6,7
Потужний землетрус магнітудою 6 і 7 сколихнув північний японський острів Хоккайдо. Двоє людей загинули, 32 - зникли безвісти, ще - 120 травмовані. Без струму залишилися мільйони мешканців. На острові тимчасово закрили електростанції
Японию всколыхнули два мощных землетрясения
В Японии на острове Хоккайдо произошло сильное землетрясение
Катастрофа на АЭС "Фукусима-1": умер первый пострадавший от облучения
Япония впервые признала смерть человека из-за поражения радиацией после аварии на АЭС "Фукусима-1"
В Рио-де-Жанейро засняли остатки сгоревшего Национального исторического музея
Как зашнуровать кроссовки, не наклоняясь к ним? Сколько этажей будет в самом высоком в мире деревянном доме? И как превратить балетную пачку в произведение искусства? Об этом и не только наш обзор
У Японії тайфун "Джебі" забрав 11 життів
Щонайменше 11 життів забрав у Японії тайфун "Джебі" - найпотужніший за останні чверть століття. 340 людей - травмовані. Кількість жертв та постраждалих наразі зростає. Руйнівний вітер, швидкістю 216 кілометрів за годину, знеструмив понад мільйон будинків на заході країни