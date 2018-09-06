За сутки один военнослужащий ООС погиб, трое - ранены. Фото: "Укринформ"

На Донбассе 5 сентября, не смотря на так называемое "школьное перемирие", боевики 31 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

При ведении боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения, сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, боевики не применяли, а вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Несмотря на действие "школьного" перемирия, противник ежедневно увеличивает количество обстрелов. Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Сизое, Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Шумы, Новгородское, Опытное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Лебединский, Водяное и Широкино", - говорится в сообщении.

Также боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов жилой сектор населенного пункта Красногоровка, в результате чего возник пожар и был поврежден жилой дом.

"Силами военнослужащих и подразделения ГСЧС Украины, привлеченного в состав Объединенных сил, пожар был локализован", - говорится в сообщении ООС.

По данным разведки, 5 сентября двое боевиков были уничтожены, еще пятеро ранены.

Тем временем посольство США в Украине потребовало прекратить боевые действия на Донбассе.