Ситуация на Донбассе обостряется, есть погибший и раненые [ Редактировать ]
На Донбассе 5 сентября, не смотря на так называемое "школьное перемирие", боевики 31 раз открывали огонь по позициям украинских войск.
При ведении боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения, сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, боевики не применяли, а вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Несмотря на действие "школьного" перемирия, противник ежедневно увеличивает количество обстрелов. Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Сизое, Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Шумы, Новгородское, Опытное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Лебединский, Водяное и Широкино", - говорится в сообщении.
Также боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов жилой сектор населенного пункта Красногоровка, в результате чего возник пожар и был поврежден жилой дом.
"Силами военнослужащих и подразделения ГСЧС Украины, привлеченного в состав Объединенных сил, пожар был локализован", - говорится в сообщении ООС.
По данным разведки, 5 сентября двое боевиков были уничтожены, еще пятеро ранены.
Тем временем посольство США в Украине потребовало прекратить боевые действия на Донбассе.
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