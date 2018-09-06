В США умер знаменитый актер Кристофер Лоуфорд, который к тому же был племянником убитого президента США Джона Кеннеди.

Актер умер в возрасте 63 лет. Лоуфорду понадобилась срочная медицинская помощь после занятий йогой, однако врачи не успели его спасти. Точная причина смерти устанавливается. В 1970-1980-х годах артист имел проблемы с наркотиками и боролся с зависимостью, пишет TMZ.

Кристофер Лоуфорд был сыном Патриции Кеннеди, сестры бывшего президента США Джона Кеннеди, и актера Питера Лоуфорда. Он - звезда сериалов "Все мои дети" (All My Children, 1970 - 2011) и "Главный госпиталь" (General Hospital, 1963 - настоящее время).

Также он сыграл в кинофильме "Терминатор-3. Восстание машин и снимался в ряде других сериалов. Лоцуфорд также работал корреспондентом в журнале Extra и удостоился звания автора наиболее продаваемой книги с Symptoms of Withdrawal, написанной им в 2006 году.

За день до этого не стало британской актрисы Жаклин Пирс, снимавшейся в сериалах "Мстители" и "Доктор Кто".