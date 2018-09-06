Cтрілянина в київському тролейбусі. Напередодні увечері правоохоронці помітили чоловіка, схожого на підозрюваного в шахрайстві. У відповідь на прохання показати документи, той заходився стріляти у вікно тролейбуса.

Потім намагався втекти, але його затримали. Ніхто з пасажирів не постраждав.

Правоохоронці отримали незначні ушкодження.