У столичному тролейбусі відбулася стрілянина [ Редактировать ]
Cтрілянина в київському тролейбусі. Напередодні увечері правоохоронці помітили чоловіка, схожого на підозрюваного в шахрайстві. У відповідь на прохання показати документи, той заходився стріляти у вікно тролейбуса.
Потім намагався втекти, але його затримали. Ніхто з пасажирів не постраждав.
Правоохоронці отримали незначні ушкодження.
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