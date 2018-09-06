У Рівне оголошено план "Перехоплення" [ Редактировать ]
Зухвале пограбування у Рівному. Троє зловмисників напали на 50-річного рівнянина та його сина і відібрали 70 тисяч доларів. Розбійний напад стався просто у дворі багатоквартирного будинку.
Сусіди запевняють, що нічого не бачили. Батько та син сідали у власну автівку, коли дорогу їм перегородила сіра "Ауді". З неї вийшли озброєні чоловіки, наставили пістолети та забрали дві сумки з доларами - постраждалі займаються обміном валют.
Оголошено план "Перехоплення".
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