Зухвале пограбування у Рівному. Троє зловмисників напали на 50-річного рівнянина та його сина і відібрали 70 тисяч доларів. Розбійний напад стався просто у дворі багатоквартирного будинку.

Сусіди запевняють, що нічого не бачили. Батько та син сідали у власну автівку, коли дорогу їм перегородила сіра "Ауді". З неї вийшли озброєні чоловіки, наставили пістолети та забрали дві сумки з доларами - постраждалі займаються обміном валют.

Оголошено план "Перехоплення".